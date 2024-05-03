Удар рф по Харькову: в ОВА подтвердили гибель женщины

В Харькове в результате удара российских войск известно о погибшей женщине и пострадавшем мужчине, подтвердил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

В Харькове в результате ударов оккупантов погибла женщина. 78-летний мужчина получил острую реакцию на стресс - написал Синегубов в Telegram.

По его словам, разрушены по меньшей мере два частных дома.

Ликвидация последствий продолжается.

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