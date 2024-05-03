Удар рф по Харкову: вже двоє поранених

Внаслідок удару рф по житловому району Харкова одна людина загинула та двоє отримали поранення. Про це повідомляє УНН із посиланням на голову ОВА Олега Синєгубова.

Медики екстреної допомоги надали допомогу ще одному постраждалому. 66-річний чоловік отримав акубаротравму - написав Синєгубов у Telegram.

Раніше було відомо про загиблу жінку та одного постраждалого чоловіка внаслідок удару рф по Харкову.