Охрана президента Бразилии вступила в столкновение с журналистами. Во время саммита G20 самого президента изолировали от других мировых лидеров

Удар репортера в живот после вопроса

Газета O Globo сообщила, что журналист телеканала TV Globo Леонардо Монтейро получил удар кулаком в живот и был толкнут охраной Болсонаро после того, как спросил президента, почему он не посетил ни одного мероприятия G20 в воскресенье. На видео, снятом журналистом UOL Джамилем Чаде, видны хаотические сцены: сотрудники охраны толкают прессу, а поклонники Болсонаро скандируют обиды в адрес репортеров.

Непонятно, были ли сотрудники службы безопасности бразильцы или итальянцы. O Globo сообщила, что итальянцам было поручено обеспечивать безопасность Болсонаро.

Violência da policia italiana и brasileira contra os periodistas que acompañem Bolsonaro pelas ruas de Roma. Equipes agredidas, mi celular levado por um dos policiais y muita confusão. pic.twitter.com/edYo7Xb1WV

Офис президента не ответил на просьбу прокомментировать нападения и то, почему он отсутствует на фото лидеров. Пресс-группа G20 также не ответила на запросы.

“Globo решительно осуждает агрессию против своего корреспондента Леонардо Монтейро и других коллег в Риме и требует полной оценки ответственности”, — говорится в заявлении TV Globo.

Коронавирус и Болсонаро

Предполагаемые нападения на бразильских репортеров, которых Болсонару давно обвиняет в несправедливом отношении к нему и публикации фальшивых новостей, завершили выходные для ультраправого президента. На улицах Рима его громко критиковали за то, что он не справляется с пандемией в стране, а критики назвали его “геноцидником”.

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От COVID-19 в Бразилии умерли более 600 тысяч человек, что является вторым показателем в мире после США. Болсонаро подвергает сомнению серьезность вируса, избегает закрытых территорий, сеет сомнения в вакцинах и продвигает недоказанные методы лечения. Сенатская комиссия рекомендовала предъявить ему обвинения в девяти преступлениях, связанных с обращением с пандемией, включая преступления против человечности.

Изолированный президент на G20

На видеозаписях с мероприятий G20 видно, что Болсонар выглядит изолированным.

Бывший капитан армии увидел, что его международная поддержка уменьшилась после того, как бывший президент США Дональд Трамп проиграл свое переизбрание, а скептическое отношение Болсонаро к COVID-19, вакцинам и экологическим проблемам завоевало ему мало друзей на мировой арене.

Видеозаписи с мероприятий G20 показали его как изолированную фигуру, не участвовавшую в фотографировании у фонтана Треви с мировыми лидерами.

На одном из видео, снятом Джамилем Чаде, видно, как Болсонаро завязывает разговор с итальянскими официантами, в то время как мировые лидеры общаются между собой в другой части комнаты.

“Это видео, на котором Болсонаро в одиночестве ходит по конференц-залу G20, тогда как другие мировые лидеры общаются, больно смотреть, но оно адекватно отражает крах авторитета Бразилии в мире”, — написал в Твиттере Оливер Штуэнкель, профессор международных отношений в Фонд Жетули Варгас, бразильский университет.

Напомним