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Коронавірусною інфекцією у світі захворіло вже понад 247 млн людей

Київ • УНН

 • 18907 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Станом на ранок неділі у світі коронавірусною хворобою COVID-19 інфікувалось вже понад 247 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сайту Worldometers.

Коронавірусною інфекцією у світі захворіло вже понад 247 млн людей

Загальна ситуація

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 247,137,055 людей, з них одужало 223,872,995 осіб. Кількість померлих зросла до 5,010,533.

“Лідери” за кількістю інфікованих

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (46,799,970), Індія (34,273,300), Бразилія (21,804,094), Велика Британія (9,019,962), Росія (8,472,797), Туреччина (8,009,040), Франція (7,160,548) та Іран (5,916,211).

“Лідери” за кількістю летальних випадків

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (766,117), Бразилії (607,764) та Індії (458,219).

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 904 872 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 67 393 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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