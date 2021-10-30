В Україні вже 2,9 млн випадків COVID-19, за добу майже антирекорд - 26 198

Цитата

“За добу 29 жовтня в Україні зафіксовано 26 198 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 1 643, медпрацівників — 379)”, — йдеться у повідомленні.

Також за минулу добу:

◾️ госпіталізовано — 5 305 осіб;

◾️ летальних випадків — 541;

◾️ одужало — 9 449 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

◾️ захворіло — 2 904 872 особи;

◾️ одужало — 2 430 944 особи;

◾️ летальних випадків — 67 393;

◾️ проведено ПЛР-тестувань — 14 378 720.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.

13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набули чинності за тиждень — 20 вересня. Основна особливість нових правил — на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонується не поширювати певні обмеження зокрема “червоної” зони. Сертифікати є двох видів — “жовті” та “зелені”.

20 вересня уряд продовжив дію карантину до нового року. Україна перейшла у “жовту” зону карантину з 23 вересня. Наразі в “червоній” зоні вже 15 областей: з 30 жовтня до “червоної зони” увійшли сім нових областей. З 1 листопада до них приєднається Київ.