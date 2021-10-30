В Украине уже 2,9 млн случаев COVID-19, за сутки почти антирекорд - 26 198
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,9 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 29 октября, — почти 26,2 тысячи, чуть меньше антирекорда накануне. Госпитализированы за сутки при этом более 5,3 тысяч человек, что всего на сотню меньше показателя днем ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
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“За сутки 29 октября в Украине зафиксировано 26 198 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1 643, медработников — 379)”, — говорится в сообщении.
Также за минувшие сутки:
◾️ госпитализировано — 5 305 человек;
◾️ летальных исходов — 541;
◾️ поправилось — 9 449 человек.
За все время пандемии в Украине:
◾️ заболело — 2 904 872 человека;
◾️ поправилось — 2 430 944 человека;
◾️ летальных исходов — 67 393;
◾️ проведено ПЦР-тестирование — 14 378 720.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от “цвета” региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень — устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень — предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауна”.
13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю — 20 сентября. Основная особенность новых правил — на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения в частности “красной” зоны. Сертификаты есть двух видов — “желтые” и “зеленые”.
20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в “желтую” зону карантина с 23 сентября. В “красной” зоне уже 15 областей: с 30 октября в “красную зону” вошли семь новых областей. С 1 ноября к ним присоединится Киев.