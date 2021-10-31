Коронавирусной инфекцией в мире заболело уже более 247 млн человек

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицировано 247,137,055 человек, из них поправилось 223,872,995 человек. Число умерших возросло до 5,010,533.

“Лидеры” по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (46,799,970), Индия (34,273,300), Бразилия (21,804,094), Великобритания (9,019,962), Россия (8,472,797), Турция (7,985,944), Франция (7,153,188) и Иран (5,909,402).

“Лидеры” по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран зафиксировано в США (766,117), Бразилии (607,764) и Индии (458,219).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 904 872 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 67 393 летальных.

Респираторная болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксирована в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С этого времени заражение этим вирусом было зафиксировано в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года, Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.