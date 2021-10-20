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Сенат Бразилії звинуватив президента Болсонару у вбивстві громадян країни під час пандемії COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. У Сенаті Бразилії підготовлена доповідь, в якій стверджується, що президент країни Жаір Болсонару повинен бути звинувачений у вбивствах за свої дії під час пандемії. В цілому йому пророкують звинувачення за 11 статтями, пише УНН з посиланням на ЗМІ, зокрема місцевий телеканал Globo.

Сенат Бразилії звинуватив президента Болсонару у вбивстві громадян країни під час пандемії COVID-19

Деталі

Доповідь з 1200 сторінок складена за результатами масштабного розслідування спеціальної комісії Сенату. Автори вважають, що вина президента полягає в тому, що він не став вчасно закуповувати антиковідні вакцини, що ускладнило кампанію з вакцинації населення і привело до загибелі 95 тис. осіб. Крім того, заявляється, що президент країни керувався “нічим не обґрунтованою впевненістю у теорії про утворення колективного імунітету в результаті природного інфекції”.

Контекст

Як відомо, Бразилія стала однією з найбільш постраждалих від пандемії країн. З початку пандемії там захворіли понад 21 млн осіб. За смертністю (603 тис. осіб) Бразилія поступається лише Сполученим Штатам (730 тис.), де найбільш складний етап пандемії припав на правління президента Дональда Трампа.

Згідно зі статистикою ВООЗ — у країні зафіксували 21 644 464 випадки захворювання, жертвами стали 603 282 особи. За даними місцевого МОЗ — у країні захворіли 21 664 879 осіб, загинули — 603 855.

Ситуацію ускладнила позиція президента Болсонару, який з самого початку заперечував небезпеку вірусу. Президент називав коронавірус “легким грипом”, гарцював на мітингах верхи на коні і без маски, а коли захворів сам, не дотримувався рекомендації лікарів.

Він також запам’ятався тим, що через порушення всіх норм безпеки його не пустили на футбольний матч, а також у ресторан в Нью-Йорку.

Сам Болсонару заперечує звинувачення на свою адресу, називаючи їх політично мотивованими. Тепер доповідь перейде з комісії на голосування у Сенат, яке може відбутися вже наступного тижня. Втім, деякі оглядачі сумніваються, що справа дійде до суду: звинувачення повинен пред’являти генеральний прокурор країни, який вважається ставлеником президента.

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