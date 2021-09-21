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Невакцинованого президента Бразилії не пустили в нью-йоркський ресторан

Невакцинованого президента Бразилії не пустили в нью-йоркський ресторан

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. Президента Бразилії Жаїра Болсонару, який приїхав у Нью-Йорк для участі в Генеральній Асамблеї ООН, не пустили в ресторан через відсутність щеплення проти коронавірусу. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Щоб відвідувати ресторани у Нью-Йорку, потрібно показувати сертифікат про зроблене щеплення проти COVID-19. У зв'язку з цим невакцинований президент Бразилії обідав на вулиці.  

Жаїр Болсонару скептично ставиться до вакцинації. Перед від'їздом у Нью-Йорк він заявив, що його імунна система досить сильна, щоб самостійно протистояти коронавірусу. 

Минулого тижня президент Генеральної Асамблеї Абдулла Шахід повідомив, що для участі в ГА ООН президентам, прем'єр-міністрам і дипломатам не потрібно буде показувати докази імунізації. Водночас мер Нью-Йорка Білл де Блазіо закликав світових лідерів, насамперед Болсонару, зробити вакцинацію перед відвідуванням зборів ООН.

Нагадаємо

Болсонару, який минулого року хворів на коронавірус, заявив, що стане "останнім бразильцем", якому зроблять щеплення.

Виступаючи в Соррізу, штат Мату-Гросу, 18 вересня, президент Бразилії заявив, що залишатися вдома під час пандемії COVID-19 — прояв слабкості.

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