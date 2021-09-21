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Невакцинированного президента Бразилии не пустили в нью-йоркский ресторан

Невакцинированного президента Бразилии не пустили в нью-йоркский ресторан

Киев  •  УНН

 • 15652 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Президента Бразилии Жаира Болсонару, который приехал в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН, не пустили в ресторан из-за отсутствия прививки от коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Чтобы посещать рестораны в Нью-Йорке, нужно показывать сертификат о сделанной прививке от COVID-19. В связи с этим невакцинированный президент Бразилии обедал на улице.

Жаир Болсонару скептически относится к вакцинации. Перед отъездом в Нью-Йорк он заявил, что его иммунная система достаточно сильна, чтобы самостоятельно противостоять коронавирусу.

На прошлой неделе президент Генеральной Ассамблеи Абдулла Шахид сообщил, что для участия в ГА ООН президентам, премьер-министрам и дипломатам не нужно будет показывать доказательства иммунизации. В то же время мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио призвал мировых лидеров, прежде всего Болсонару, сделать вакцинацию перед посещением собрания ООН.

Напомним

Болсонару, который в прошлом году болел коронавирусом, заявил, что станет "последним бразильцем", которому сделают прививку.

Выступая в Сорризу, штат Мату-Гросу, 18 сентября, президент Бразилии заявил, что оставаться дома во время пандемии COVID-19 — проявление слабости.

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