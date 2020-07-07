Президент Бразилії захворів на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Президент Бразилії Жаїр Болсонару отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на Globo.
"Президент Жаїр Болсонару заявив у вівторок, що його тест на COVID-19 позитивний", - йдеться у повідомленні.
Однак зараз президент почувається добре, скасував майбутні поїздки та приймає гідроксихлорохін й азитроміцин.
Перед цим він скаржився на температуру і пішов здавати аналізи в понеділок. Йому зробили рентген легенів та не знайшли на ньому слідів хвороби. Наразі Болсонару почувається нормально, але ходить у масці.
Додамо, що протягом останніх вихідних Болсонару брав участь у кількох подіях та був у близькому контакті з послом США під час святкування 4 липня. На зустрічі з послом були також п’ятеро міністрів уряду Бразилії та син президента. Наразі в посла США немає симптомів, проте він також пройде тестування.
Болсонару також повідомив, що тест на коронавірус пройшла його дружина, проте не назвав результат.
Наразі Бразилія друга в світі країна за поширеністю коронавірусу. У ній нараховується понад півтора мільйона випадків зараження, понад 65 тисяч хворих померли.
Раніше УНН писав, що президент Бразилії заявив про наявність у нього симптомів COVID-19.