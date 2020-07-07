Пандемія: президент Бразилії заявив про наявність у нього симптомів COVID-19

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КИЇВ. 7 липня. УНН. Президент Бразилії Жаір Болсонару скасував заплановані до кінця тижня заходи через симптоми, характерні для коронавірусної інфекції. Про це повідомив у понеділок телеканал Globo з посиланням на главу держави, зазначає УНН.

Президент здав тест на коронавірус. Його результат очікується у вівторок.

За словами Болсонару, у нього піднялася температура до 38 градусів, а відсоток насичення крові киснем опустився до 96%. Глава держави також повідомив, що зробив магнітно-резонансну томографію легень, яка не виявила проблем.

Як сказав Болсонару, для лікування він приймає гідроксихлорохін. Раніше Всесвітня організація охорони здоров’я прийняла рішення зупинити випробування гідроксихлорохіну як ліків для боротьби з коронавірусом. В організації зазначили, що, згідно з рядом досліджень, ліки не мають позитивного ефекту для лікування інфікованих.

Відзначимо, що в Бразилії налічують, за даними ЗМІ, 1 626 071 інфікованого, серед яких — 65 556 осіб загинули. У той же час, за даними Міністерства охорони здоров’я країни — у Бразилії 1 623 284 хворих, серед яких — 65 487 загиблих.

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