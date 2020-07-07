Пандемія: президент Бразилії заявив про наявність у нього симптомів COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Президент Бразилії Жаір Болсонару скасував заплановані до кінця тижня заходи через симптоми, характерні для коронавірусної інфекції. Про це повідомив у понеділок телеканал Globo з посиланням на главу держави, зазначає УНН.
Президент здав тест на коронавірус. Його результат очікується у вівторок.
За словами Болсонару, у нього піднялася температура до 38 градусів, а відсоток насичення крові киснем опустився до 96%. Глава держави також повідомив, що зробив магнітно-резонансну томографію легень, яка не виявила проблем.
Як сказав Болсонару, для лікування він приймає гідроксихлорохін. Раніше Всесвітня організація охорони здоров’я прийняла рішення зупинити випробування гідроксихлорохіну як ліків для боротьби з коронавірусом. В організації зазначили, що, згідно з рядом досліджень, ліки не мають позитивного ефекту для лікування інфікованих.
Відзначимо, що в Бразилії налічують, за даними ЗМІ, 1 626 071 інфікованого, серед яких — 65 556 осіб загинули. У той же час, за даними Міністерства охорони здоров’я країни — у Бразилії 1 623 284 хворих, серед яких — 65 487 загиблих.