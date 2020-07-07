Пандемия: президент Бразилии заявил о наличии у него симптомов COVID-19

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КИЕВ. 7 июля. УНН. Президент Бразилии Жаир Болсонару отменил запланированные до конца недели мероприятия из-за симптомов, характерных для коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в понедельник телеканал Globo со ссылкой на главу государства, отмечает УНН.

Президент сдал тест на коронавирус. Его результат ожидается во вторник.

По словам Болсонару, у него поднялась температура до 38 градусов, а процент насыщения крови кислородом опустился до 96%. Глава государства также сообщил, что сделал магнитно-резонансную томографию легких, которая не выявила проблем.

Как сказал Болсонару, для лечения он принимает гидроксихлорохин. Ранее Всемирная организация здравоохранения приняла решение остановить испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства для борьбы с коронавирусом. В организации отметили, что, согласно ряду исследований, лекарство не имеет положительного эффекта для лечения заразившихся.

Отметим, что в Бразилии насчитывают, по данным СМИ, 1 626 071 инфицированного, среди которых — 65 556 человек погибли. В тоже время, по данным Минздрава страны — в Бразилии 1 623 284 заболевших, среди которых — 65 487 погибших.

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