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Невакцинованого президента Бразилії не пустили на футбольний матч

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Президент Бразилії Жаїр Болсонару заявив, що йому не дозволили відвідати матч чемпіонату між “Сантосом” та “Греміо”, оскільки домашній клуб не допустив невакцинованих уболівальників на свій стадіон. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Футбольний матч був першим у Сантосі з вболівальниками з початку пандемії COVID-19, але клуб наполягав, що дозволить в’їзд тільки вакцинованим людям або тим, у кого тест на ПЛР був негативним.

Цитата

“Я хотів подивитися гру „Сантоса“ зараз, і вони сказали мені, що вам потрібно зробити щеплення. Чому?” — сказав Болсонару.

Доповнення

Болсонару з початку пандемії ставив під сумнів небезпеку коронавірусної інфекції, критикував обмежувальні та карантинні заходи, введені в регіонах, скептично відгукувався про ефективність вакцинації, висловлюючи думку про те, що впоратися з епідемією можна лише шляхом колективного імунітету.

Сенат Бразилії має намір пред’явити президенту обвинувачення в недоліках в боротьбі з пандемією.

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