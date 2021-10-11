Невакцинованого президента Бразилії не пустили на футбольний матч
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Президент Бразилії Жаїр Болсонару заявив, що йому не дозволили відвідати матч чемпіонату між “Сантосом” та “Греміо”, оскільки домашній клуб не допустив невакцинованих уболівальників на свій стадіон. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Футбольний матч був першим у Сантосі з вболівальниками з початку пандемії COVID-19, але клуб наполягав, що дозволить в’їзд тільки вакцинованим людям або тим, у кого тест на ПЛР був негативним.
Цитата
“Я хотів подивитися гру „Сантоса“ зараз, і вони сказали мені, що вам потрібно зробити щеплення. Чому?” — сказав Болсонару.
Доповнення
Болсонару з початку пандемії ставив під сумнів небезпеку коронавірусної інфекції, критикував обмежувальні та карантинні заходи, введені в регіонах, скептично відгукувався про ефективність вакцинації, висловлюючи думку про те, що впоратися з епідемією можна лише шляхом колективного імунітету.
Сенат Бразилії має намір пред’явити президенту обвинувачення в недоліках в боротьбі з пандемією.