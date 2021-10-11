Невакцинованого президента Бразилії не пустили на футбольний матч

Деталі

Футбольний матч був першим у Сантосі з вболівальниками з початку пандемії COVID-19, але клуб наполягав, що дозволить в’їзд тільки вакцинованим людям або тим, у кого тест на ПЛР був негативним.

Цитата

“Я хотів подивитися гру „Сантоса“ зараз, і вони сказали мені, що вам потрібно зробити щеплення. Чому?” — сказав Болсонару.

Доповнення

Болсонару з початку пандемії ставив під сумнів небезпеку коронавірусної інфекції, критикував обмежувальні та карантинні заходи, введені в регіонах, скептично відгукувався про ефективність вакцинації, висловлюючи думку про те, що впоратися з епідемією можна лише шляхом колективного імунітету.

Сенат Бразилії має намір пред’явити президенту обвинувачення в недоліках в боротьбі з пандемією.