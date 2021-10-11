Невакцинированного президента Бразилии не пустили на футбольный матч
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что ему не разрешили посетить матч чемпионата между “Сантосом” и “Гремио”, поскольку домашний клуб не допустил невакцинированных болельщиков на свой стадион. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Футбольный матч был первым в Сантосе с болельщиками с начала пандемии COVID-19, но клуб настаивал, что позволит въезд только вакцинированным людям или тем, у кого тест на ПЦР был отрицательным.
Цитата
“Я хотел посмотреть игру „Сантоса“ сейчас, и они сказали мне, что вам нужно сделать прививку. Почему?” — сказал Болсонару.
Дополнение
Болсонару с начала пандемии ставил под сомнение опасность коронавирусной инфекции, критиковал ограничительные и карантинные меры, введенные в регионах, скептически отзывался об эффективности вакцинации, выражая мнение о том, что справиться с эпидемией можно только путем коллективного иммунитета.
Сенат Бразилии намерена предъявить президенту обвинения в недостатках в борьбе с пандемией.