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Невакцинированного президента Бразилии не пустили на футбольный матч

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 октября. УНН. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что ему не разрешили посетить матч чемпионата между “Сантосом” и “Гремио”, поскольку домашний клуб не допустил невакцинированных болельщиков на свой стадион. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Футбольный матч был первым в Сантосе с болельщиками с начала пандемии COVID-19, но клуб настаивал, что позволит въезд только вакцинированным людям или тем, у кого тест на ПЦР был отрицательным.

Цитата

“Я хотел посмотреть игру „Сантоса“ сейчас, и они сказали мне, что вам нужно сделать прививку. Почему?” — сказал Болсонару.

Дополнение

Болсонару с начала пандемии ставил под сомнение опасность коронавирусной инфекции, критиковал ограничительные и карантинные меры, введенные в регионах, скептически отзывался об эффективности вакцинации, выражая мнение о том, что справиться с эпидемией можно только путем коллективного иммунитета.

Сенат Бразилии намерена предъявить президенту обвинения в недостатках в борьбе с пандемией.

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