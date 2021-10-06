Сенат Бразилії має намір пред'явити президенту обвинувачення в недоліках в боротьбі з пандемією

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Спеціальна комісія верхньої палати парламенту Бразилії з розслідування заходів уряду по боротьбі з пандемією коронавірусу подасть заяву в прокуратуру на президента Жаіра Болсонару. Про це заявив у вівторок журналістам автор доповіді комісії сенатор Ренан Калейрус, передає УНН із посиланням на видання G1.

Цитата

“Обов’язково буде (пред’явлено звинувачення). Ми не станемо церемонитися в доповіді після різких висловлювань в ході розслідування. Йому точно будуть (пред’явлені звинувачення) в тому, що він зробив”, — заявив сенатор.

Деталі

Доповідь комісії, яка повинна завершити роботу до кінця жовтня, буде спрямована до Генеральної прокуратури Бразилії. Їй належить приймати рішення про доцільність пред’явлення главі держави звинувачень.

За словами Калейруса, парламентарії також мають намір притягнути до відповідальності членів уряду, відповідальних за боротьбу з пандемією, і “тих, хто брав участь в розкраданні бюджетних коштів”. Всього в список увійдуть близько 30 чоловік, сказав він, уточнивши, що в діях цих осіб законодавці вбачають ознаки “кримінальних і посадових злочинів, злочинів проти людства і, можливо, геноциду щодо корінного населення”. Текст доповіді буде оприлюднено 19 жовтня.

Контекст

У квітні Федеральний сенат (верхня палата) парламенту Бразилії скликав спеціальну комісію для розслідування діяльності уряду країни в боротьбі з пандемією коронавірусу. Її засідання транслювалися в прямому ефірі найбільших телеканалів і широко висвітлювалися ЗМІ, критично налаштованими до Болсонару. Глава держави неодноразово критикував роботу комісії, заявляючи, що у неї немає доказів протиправних дій уряду.

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Болсонару з початку пандемії ставив під сумнів небезпеку коронавірусної інфекції, критикував обмежувальні та карантинні заходи, введені в регіонах, скептично відгукувався про ефективність вакцинації, висловлюючи думку про те, що впоратися з епідемією можна лише шляхом колективного імунітету.

Країна займає третє місце в світі після США і Індії за кількістю інфікованих (майже 21,5 млн чоловік). За кількістю смертей (понад 598 тис.) вона поступається лише Сполученим Штатам.

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