Понад 200 міст Бразилії протестували проти Болсонару

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Окрім критики правого Болсонару та його боротьби з пандемією COVID-19, демонстранти також протестували проти інфляції та високих цін на паливо.

У Ріо-де-Жанейро протест зібрав сотні людей за підтримки профспілок та лівих партій. Одна група принесла величезний надувний газовий балончик з написом: “Це дорого? Це вина Болсонару”.

Суботні демонстрації стали відповіддю на мітинг прихильників Болсонаро 7 вересня. Протестувальники також зібралися у столиці центрального регіону Сан-Паулу та в північних столицях штату, таких як Ресіфі та Белен.

Протести проти президента зібрали лівоцентристські партії, профспілки та громадські рухи, ознаменуючи спробу опозиції виявити єдність. За словами організаторів, демонстрації пройшли у більш ніж 200 містах по всій країні.

Комітет парламенту розслідує законність дій Болсонару

Болсонару дорікають в тому, що він, сумніваючись в небезпеці коронавірусу і користь вакцинації, сприяв поширенню COVID-19 і збільшення числа жертв з цим діагнозом.

Уряд з початку пандемії виступав проти локдауна і інших обмежень, посилаючись на високу вартість таких заходів для економіки. На даному етапі комітет Національного конгресу — парламенту країни — розслідує законність дій Болсонару під час епідемії.

Рейтинг президента впав до мінімального

Тим часом, згідно з недавніми опитуваннями громадської думки, рейтинг схвалення Жаіра Болсонару серед населення впав до мінімального, склавши всього 24 відсотки. Як зазначає ряд аналітиків, на виборах в наступному році йому може загрожувати поразка від екс-президента Бразилії Луїса Інасіу Лули да Сілви. Прихильники лівої Партії трудящих, чиїм лідером він є, активно підтримують протести в країні.

За даними сайту групи волонтерів Worldometer на 25 липня, з початку пандемії в країні інфіковані 19 670 534 особи, з діагнозом COVID-19 померли 549 500. Мешканці Бразилії отримали понад 130 млн доз вакцини від коронавірусу. Близько 45 відсотків бразильців зробили перше щеплення і близько 17 відсотків — обидві. Населення країни перевищує 212 млн.