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Более 200 городов Бразилии протестовали против Болсонару

Более 200 городов Бразилии протестовали против Болсонару

Киев  •  УНН

 • 21655 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Бразильские демонстранты собрались в нескольких столицах штатов, чтобы протестовать против федерального правительства и призвать к импичменту президента Жаира Болсонару. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Кроме критики правого Болсонару и его борьбы с пандемией COVID-19, демонстранты также протестовали против инфляции и высоких цен на топливо.

В Рио-де-Жанейро протест собрал сотни людей при поддержке профсоюзов и левых партий. Одна группа принесла огромный надувной газовый баллончик с надписью: "Это дорого? Это вина Болсонару ".

Субботние демонстрации стали ответом на митинг сторонников Болсонаро 7 сентября. Протестующие также собрались в столице центрального региона Сан-Паулу и в северных столицах штата, таких как Ресифи и Белен.

Протесты против президента собрали левоцентристские партии, профсоюзы и общественные движения, знаменуя попытку оппозиции проявить единство. По словам организаторов, демонстрации прошли в более чем 200 городах по всей стране.

Комитет парламента расследует законность действий Болсонару

Болсонару упрекают в том, что он, сомневаясь в опасности коронавируса и пользу вакцинации, способствовал распространению COVID-19 и увеличение числа жертв с этим диагнозом.

Правительство с начала пандемии выступал против локдауна и других ограничений, ссылаясь на высокую стоимость таких мероприятий для экономики. На данном этапе комитет Национального конгресса - парламента страны - расследует законность действий Болсонару во время эпидемии.

Рейтинг президента упал до минимального

Между тем, согласно недавним опросам общественного мнения, рейтинг одобрения Жаира Болсонару среди населения упал до минимального, составив всего 24 процента. Как отмечает ряд аналитиков, на выборах в следующем году ему может грозить поражение от экс-президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Сторонники левой Партии трудящихся, чьим лидером он является, активно поддерживают протесты в стране.

По данным сайта группы волонтеров Worldometer на 25 июля, с начала пандемии в стране инфицированы 19670534 лица с диагнозом COVID-19 умерли 549 500 Жители Бразилии получили более 130 млн доз вакцины от коронавируса. Около 45 процентов бразильцев сделали первую прививку и около 17 процентов - обе. Население страны превышает 212 млн.

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