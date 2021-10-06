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Сенат Бразилии намерен предъявить президенту обвинения в недостатках в борьбе с пандемией

Сенат Бразилии намерен предъявить президенту обвинения в недостатках в борьбе с пандемией

Киев  •  УНН

 • 19531 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. Специальная комиссия верхней палаты парламента Бразилии по расследованию мер правительства по борьбе с пандемией коронавируса подаст заявление в прокуратуру на президента Жаира Болсонару. Об этом заявил во вторник журналистам автор доклада комиссии сенатор Ренан Калейрус, передает УНН со ссылкой на издание G1.

Цитата

“Обязательно будет (предъявлено обвинение). Мы не станем церемониться в докладе после резких высказываний в ходе расследования. Ему точно будут (предъявлены обвинения) в том, что он сделал”, — заявил сенатор.

Детали

Доклад комиссии, которая должна завершить работу до конца октября, будет направлена в Генеральную прокуратуру Бразилии. Ей следует принимать решение о целесообразности предъявления главе государства обвинений.

По словам Калейруса, парламентарии также намерены привлечь к ответственности членов правительства, ответственных за борьбу с пандемией, и “тех, кто участвовал в хищении бюджетных средств”. Всего в список войдут около 30 человек, сказал он, уточнив, что в действиях этих лиц законодатели видят признаки “уголовных и должностных преступлений, преступлений против человечества и, возможно, геноцида по коренного населения”. Текст доклада будет обнародован 19 октября.

Контекст

В апреле Федеральный сенат (верхняя палата) парламента Бразилии созвал специальную комиссию для расследования деятельности правительства страны в борьбе с пандемией коронавируса. Ее заседания транслировались в прямом эфире крупнейших телеканалов и широко освещались СМИ, критически настроенными к Болсонару. Глава государства неоднократно критиковал работу комиссии, заявляя, что у нее нет доказательств противоправных действий правительства.

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Болсонару с начала пандемии ставил под сомнение опасность коронавирусной инфекции, критиковал ограничительные и карантинные меры, введенные в регионах, скептически отзывался об эффективности вакцинации, выражая мнение о том, что справиться с эпидемией можно только путем коллективного иммунитета.

Страна занимает третье место в мире после США и Индии по количеству инфицированных (около 21,5 млн человек). По количеству смертей (более 598 тыс.) она уступает только Соединенным Штатам.

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