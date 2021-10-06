Сенат Бразилии намерен предъявить президенту обвинения в недостатках в борьбе с пандемией
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Специальная комиссия верхней палаты парламента Бразилии по расследованию мер правительства по борьбе с пандемией коронавируса подаст заявление в прокуратуру на президента Жаира Болсонару. Об этом заявил во вторник журналистам автор доклада комиссии сенатор Ренан Калейрус, передает УНН со ссылкой на издание G1.
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“Обязательно будет (предъявлено обвинение). Мы не станем церемониться в докладе после резких высказываний в ходе расследования. Ему точно будут (предъявлены обвинения) в том, что он сделал”, — заявил сенатор.
Детали
Доклад комиссии, которая должна завершить работу до конца октября, будет направлена в Генеральную прокуратуру Бразилии. Ей следует принимать решение о целесообразности предъявления главе государства обвинений.
По словам Калейруса, парламентарии также намерены привлечь к ответственности членов правительства, ответственных за борьбу с пандемией, и “тех, кто участвовал в хищении бюджетных средств”. Всего в список войдут около 30 человек, сказал он, уточнив, что в действиях этих лиц законодатели видят признаки “уголовных и должностных преступлений, преступлений против человечества и, возможно, геноцида по коренного населения”. Текст доклада будет обнародован 19 октября.
Контекст
В апреле Федеральный сенат (верхняя палата) парламента Бразилии созвал специальную комиссию для расследования деятельности правительства страны в борьбе с пандемией коронавируса. Ее заседания транслировались в прямом эфире крупнейших телеканалов и широко освещались СМИ, критически настроенными к Болсонару. Глава государства неоднократно критиковал работу комиссии, заявляя, что у нее нет доказательств противоправных действий правительства.
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Болсонару с начала пандемии ставил под сомнение опасность коронавирусной инфекции, критиковал ограничительные и карантинные меры, введенные в регионах, скептически отзывался об эффективности вакцинации, выражая мнение о том, что справиться с эпидемией можно только путем коллективного иммунитета.
Страна занимает третье место в мире после США и Индии по количеству инфицированных (около 21,5 млн человек). По количеству смертей (более 598 тыс.) она уступает только Соединенным Штатам.