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Сенат Бразилии обвинил президента Болсонару в убийстве граждан страны во время пандемии COVID-19

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 октября. УНН. В Сенате Бразилии подготовлен доклад, в котором утверждается, что президент страны Жаир Болсонару должен быть обвинен в убийствах за свои действия во время пандемии. В целом ему прочат обвинения по 11 статьям, пишет УНН со ссылкой на СМИ, в частности местный телеканал Globo.

Сенат Бразилии обвинил президента Болсонару в убийстве граждан страны во время пандемии COVID-19

Детали

Доклад из 1200 страниц составлен по результатам масштабного расследования специальной комиссии Сената. Авторы полагают, что вина президента заключается в том, что он не стал вовремя закупать антиковидные вакцины, что осложнило кампанию по вакцинации населения и привело к гибели 95 тыс. человек. Кроме того, заявляется, что президент страны руководствовался “ничем не обоснованной уверенностью в теории об образовании коллективного иммунитета в результате природной инфекции”.

Контекст

Как известно, Бразилия стала одной из наиболее пострадавших от пандемии стран. С начала пандемии там заболели свыше 21 млн человек. По смертности (603 тыс. человек) Бразилия уступает только Соединенным Штатам (730 тыс.), где наиболее сложный этап пандемии пришелся на правление президента Дональда Трампа.

Согласно статистике ВОЗ — в стране зафиксировали 21 644 464 случая заболевания, жертвами стали 603 282 человека. По данным местного Минздрава — в стране заболели 21 664 879 человек, погибли — 603 855.

Ситуацию усугубила позиция президента Болсонару, который с самого начала отрицал опасность вируса. Президент называл коронавирус “легким гриппом”, гарцевал на митингах верхом на коне и без маски, а когда заболел сам, не соблюдал рекомендации врачей.

Он также запомнился тем, что из-за нарушения всех норм безопасности его не пустили на футбольный матч, а также в ресторан в Нью-Йорке.

Сам Болсонару отрицает обвинения в свой адрес, называя их политически мотивированными. Теперь доклад пойдет из комиссии на голосование в Сенат, которое может состояться уже на следующей неделе. Впрочем, некоторые обозреватели сомневаются, что дело дойдет до суда: обвинения должен предъявлять генеральный прокурор страны, который считается ставленником президента.

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