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YouTube заблокував канал президента Бразилії Болсонару через фейкову інформацію про вакцинацію від COVID-19

Київ • УНН

 • 13561 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. YouTube частково заблокував офіційний канал президента Бразилії Жаїра Болсонару, позбавивши його на тиждень можливості виступати з новими публікаціями. Про це УНН повідомляє з посиланням на CNN Brasil.

YouTube заблокував канал президента Бразилії Болсонару через фейкову інформацію про вакцинацію від COVID-19

Деталі

Причиною таких заходів є повторне порушення глави держави правил YouTube.

Так, зазначається, що в ході свого щотижневого прямого ефіру в соцмережах Болсонару процитував публікацію на одному із сайтів, у якій стверджувалося, що у щеплених від коронавірусу у Великій Британії нібито згодом виявляли СНІД, що вже було спростовано МОЗ Сполученого Королівства. Публікацію Болсонару також вже видалено з платформ, що належать Facebook.

Це вже друге з липня порушення президентом Бразилії правил YouTube. Перше попередження було винесено йому в липні за твердження про те, що носіння масок не допомагає захиститись від зараження коронавірусом.

Цитата

“Ми видалили відео з каналу Жаїра Болсонару за порушення наших правил щодо поширення недостовірної інформації медичного характеру про COVID-19, яка стверджує, що вакцини не знижують ризик зараження і призводять до інших інфекційних захворювань”, — йдеться в заяві.

Контекст

Раніше сенат Бразилії звинуватив президента Болсонару у вбивстві громадян країни під час пандемії COVID-19.

Як відомо, Бразилія стала однією з країн, що найбільш постраждали від пандемії. З початку пандемії там захворіло понад 21 млн осіб. За смертністю (603 тис. осіб) Бразилія поступається лише Сполученим Штатам (730 тис.), де найскладніший етап пандемії припав на правління президента Дональда Трампа.

Ситуацію посилила позиція президента Болсонару, який із самого початку заперечував небезпеку вірусу. Президент називав коронавірус “легким грипом”, гарцював на мітингах верхи на коні та без маски, а коли захворів сам, не дотримувався рекомендацій лікарів.

Раніше через порушення всіх норм безпеки його не пустили на футбольний матч, а також у ресторан у Нью-Йорку.

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