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YouTube заблокировал канал президента Бразилии Болсонару за фейковую информацию о вакцинации от COVID-19

Киев • УНН

 • 13561 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. YouTube частично заблокировал официальный канал президента Бразилии Жаира Болсонару, лишив его на неделю возможности выступать с новыми публикациями. Об этом УНН сообщает со ссылкой на CNN Brasil.

YouTube заблокировал канал президента Бразилии Болсонару за фейковую информацию о вакцинации от COVID-19

Детали

Причиной таких мер является повторное нарушение главой государства правил YouTube.

Так, отмечается, что в ходе своего еженедельного прямого эфира в соцсетях Болсонару процитировал публикацию на одном из сайтов, в которой утверждалось, что у привитых от коронавируса в Великобритании якобы впоследствии обнаруживали СПИД, что уже было опровергнуто Минздравом Соединенного Королевства. Публикация Болсонару также уже была удалена с платформ, принадлежащих Facebook.

Это уже второе с июля нарушение президентом Бразилии правил YouTube. Первое предупреждение было вынесено ему в июле за утверждение о том, что ношение масок не помогает защититься от заражения коронавирусом.

Цитата

“Мы удалили видео с канала Жаира Болсонару за нарушения наших правил в части распространения недостоверной информации медицинского характера о COVID-19, утверждающей, что вакцины не снижают риск заражения и приводят к другим инфекционным заболеваниям”, — говорится в заявлении.

Контекст

Ранее сенат Бразилии обвинил президента Болсонару в убийстве граждан страны во время пандемии COVID-19.

Как известно, Бразилия стала одной из наиболее пострадавших от пандемии стран. С начала пандемии там заболели свыше 21 млн человек. По смертности (603 тыс. человек) Бразилия уступает только Соединенным Штатам (730 тыс.), где наиболее сложный этап пандемии пришелся на правление президента Дональда Трампа.

Ситуацию усугубила позиция президента Болсонару, который с самого начала отрицал опасность вируса. Президент называл коронавирус “легким гриппом”, гарцевал на митингах верхом на коне и без маски, а когда заболел сам, не соблюдал рекомендации врачей.

Ранее из-за нарушения всех норм безопасности его не пустили на футбольный матч, а также в ресторан в Нью-Йорке.

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