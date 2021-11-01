Охорона президента Бразилії вступила в сутичку з журналістами. Під час саміту G20 самого президента ізолювали від інших світових лідерів

Удар репортера в живіт після запитання

Газета O Globo повідомила, що журналіст телеканалу TV Globo Леонардо Монтейро отримав удар кулаком у живіт і був штовхнутий охороною Болсонаро після того, як запитав президента, чому він не відвідав жодного заходу G20 у неділю. На відео, знятому журналістом UOL Джамілем Чаде, видно хаотичні сцени: співробітники охорони штовхають пресу, а прихильники Болсонаро скандують образи на адресу репортерів.

Незрозуміло, чи були співробітники служби безпеки бразильцями чи італійцями. O Globo повідомила, що італійцям було доручено забезпечувати безпеку Болсонаро.

Violência da polícia italiana e brasileira contra os jornalistas que acompanham Bolsonaro pelas ruas de Roma. Equipes agredidas, meu celular levado por um dos policiais e muita confusão. pic.twitter.com/edYo7Xb1WV

Офіс президента не відповів на прохання прокоментувати напади та те, чому він відсутній на фото лідерів. Прес-група G20 також не відповіла на запити.

“Globo рішуче засуджує агресію проти свого кореспондента Леонардо Монтейро та інших колег у Римі та вимагає повної оцінки відповідальності”, — йдеться у заяві TV Globo.

Коронавірус та Болсонаро

Передбачувані напади на бразильських репортерів, яких Болсонару давно звинувачує у несправедливому ставленні до нього та публікації фальшивих новин, завершили вихідні для ультраправого президента. На вулицях Риму його голосно критикували через те, що він не справляється з пандемією в країні, а критики назвали його “геноцидником”.

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Від COVID-19 у Бразилії померло понад 600 тисяч людей, що є другим показником у світі після США. Болсонаро ставить під сумнів серйозність вірусу, уникає закритих територій, сіє сумніви у вакцинах та просуває недоведені методи лікування. Сенатська комісія рекомендувала висунути йому звинувачення у дев’яти злочинах, пов’язаних з його поводженням з пандемією, включаючи злочини проти людяності.

Ізольований президент на G20

На відеозаписах із заходів G20 видно, що Болсонару виглядає ізольованим.

Колишній капітан армії побачив, що його міжнародна підтримка зменшилася після того, як колишній президент США Дональд Трамп програв своє переобрання, а скептичне ставлення Болсонара до COVID-19, вакцин та екологічних проблем завоювало йому мало друзів на світовій арені.

Відеозаписи із заходів G20 показали його як ізольовану фігуру, яка не брала участі у фотографуванні біля фонтану Треві зі світовими лідерами.

На одному з відео, знятому Джамілем Чаде, видно, як Болсонаро зав’язує розмову з італійськими офіціантами, тоді як світові лідери спілкуються між собою в іншій частині кімнати.

“Це відео, на якому Болсонаро на самоті ходить по конференц-залі G20, тоді як інші світові лідери спілкуються, боляче дивитися, але воно адекватно відображає крах авторитету Бразилії у світі”, — написав у Твіттері Олівер Штуенкель, професор міжнародних відносин у Фонд Жетулі Варгас, бразильський університет.

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