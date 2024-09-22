Огромная воронка и пожар: на космодроме в рф провалили испытания ракеты «Сармат»

На космодроме "Плесецк" в России состоялось очередное неудачное испытание межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат", которое привело к взрыву в шахте и масштабному разрушению инфраструктуры стартовой площадки "Юбилейный". Пишет УНН со ссылкой на радио Свобода.

Как сообщает OSINT-аналитик в социальной сети X, речь идет о неудачном испытании российской межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат", которая взорвалась в шахте, фактически разрушив инфраструктуру стартовой площадки "Юбилейный".

Эксперт предполагает, что причиной взрыва могло стать жидкое ракетное топливо во время заправки, то есть запуск мог так и не состояться. Это уже четвертое неудачное испытание ракеты "Сармат".

Единственный успешный запуск, как утверждало минобороны РФ, состоялся 20 апреля 2022 года с космодрома "Плесецк". Несмотря на это, в феврале 2024 года кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что "Сарматы" уже поступили в войска.

Напомним

Стратегический ракетный комплекс "Сармат", россия выставила на дежурство во второй половине 2023 года. Несмотря на то, что анонсирован комплекс был еще в 2022 году - тогда в апреле было заявлено о якобы успешных испытаниях комплекса. В феврале 2023 года, во время официального визита в Киев президента США Джо Байдена, Россия, вероятно, осуществила пуск ракеты "Сармат". Однако этот запуск не был успешным.

МБР РС-28 "Сармат" должна заменить стратегическую ракету шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") - это стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. Вроде бы она может менять траекторию полета, преодолевать любые системы ПВО и нести к цели более десяти боеголовок.