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Величезна вирва та пожежа: на космодромі в рф провалили випробування ракети «Сармат»

Величезна вирва та пожежа: на космодромі в рф провалили випробування ракети «Сармат»

Київ • УНН

 • 61301 перегляди

На космодромі "Плесецьк" у Росії відбулося чергове невдале випробування міжконтинентальної балістичної ракети РС-28 "Сармат". Вибух у шахті призвів до масштабного руйнування інфраструктури стартового майданчика.

На космодромі "Плесецьк" у росії відбулося чергове невдале випробування міжконтинентальної балістичної ракети РС-28 "Сармат", яке призвело до вибуху в шахті та масштабного руйнування інфраструктури стартового майданчика "Ювілейний". Пише УНН з посиланням на радіо Свобода.

Як повідомляє OSINT-аналітик у соціальній мережі X, йдеться про невдале випробування російської міжконтинентальної балістичної ракети РС-28 "Сармат", яка вибухнула в шахті, фактично зруйнувавши інфраструктуру стартового майданчика "Ювілейний". 

Експерт припускає, що причиною вибуху могло стати рідке ракетне паливо під час заправки, тобто запуск міг так і не відбутися. Це вже четверте невдале випробування ракети "Сармат". 

Єдиний успішний запуск, як стверджувало міноборони рф, відбувся 20 квітня 2022 року з космодрому "Плесецьк". Попри це, у лютому 2024 року кремлівський диктатор володимир путін заявив, що "Сармати" вже надійшли до війська.

Нагадаємо 

Стратегічний ракетний комплекс "Сармат", росія виставила на чергування у другій половині 2023 року. Попри те, що анонсовано комплекс було ще у 2022 році – тоді у квітні було заявлено про нібито успішні випробування комплексу. У лютому 2023 року, під ас офіційного візиту до Києва президента США Джо Байдена, росія, ймовірно, здійснила пуск ракети "Сармат". Однак цей запуск не був успішним.

МБР РС-28 "Сармат" має замінити стратегічну ракету шахтного базування РС-20В "Воєвода" (за класифікацією НАТО - SS-18 "Сатана") - це стратегічний ракетний комплекс із рідинною міжконтинентальною балістичною ракетою важкого класу, вага однієї такої ракети перевищує 200 тонн. Начебто вона може змінювати траєкторію польоту, долати будь-які системи ППО та нести до цілі понад десять боєголовок.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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