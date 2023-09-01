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рф поставила на бойове чергування новий стратегічний ракетний комплекс "Сармат": що відомо

рф поставила на бойове чергування новий стратегічний ракетний комплекс "Сармат": що відомо

Київ • УНН

 • 951812 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Стратегічний ракетний комплекс "Сармат", який росія виставила на чергування, анонсували ще у 2022 році, однак до випробувальних пусків дійшли тільки у квітні 2023. Зазначається, що ракета важить 200 тонн і може змінювати траєкторію польоту, а назвали її на честь стародавніх воїнів, за словами одного із військових керівників рф, бо в них були мечі, пише УНН з посиланням на ЗМІ.

Деталі

Новітній стратегічний ракетний комплекс "Сармат" поставлено на бойове чергування, повідомив гендиректор "Роскосмосу" юрій борисов.

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міноборони рф стверджує, що "Сармат" - найпотужніша ракета з найбільшою у світі дальністю ураження цілей: вона здатна вражати цілі на великих дальностях, використовуючи різні траєкторії польоту.

путін анонсував, що перший "Сармат" стане на бойове чергування наприкінці 2022 року. Потім у лютому 2023-го російський диктатор знову оголосив, що комплекс "з новою важкою ракетою" скоро буде готовий до використання.

Врешті 20 квітня 2022 року міноборони рф відзвітувало про перший випробувальний пуск МБР "Сармат" стаціонарного базування з космодрому плесецьк. За даними відомства, завдання пуску начебто було "виконано в повному обсязі, підтверджено розрахункові характеристики ракети на всіх етапах її польоту". Навчальні бойові блоки прибули в заданий район на полігоні "кура" на півострові Камчатка.

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Повідомлялося, що серійно ракети "Сармат" вироблятимуть на заводі "красмаш" (красноярськ, держкорпорація "роскосмос").

МБР РС-28 "Сармат" прийде на зміну стратегічній ракеті шахтного базування РС-20В "Воєвода" (за класифікацією НАТО - SS-18 "Сатана") - це стратегічний ракетний комплекс із рідинною міжконтинентальною балістичною ракетою важкого класу, вага однієї такої ракети перевищує 200 тонн. Начебто вона може змінювати траєкторію польоту, долати будь-які системи ППО та нести до цілі понад десять боєголовок.

Один з військових керівників рф розповів, що "Сармат" отримала таку назву на честь "стародавніх воїнів, чия майстерність ведення бою наводила страх на суперників і вселяла почуття невідворотності відплати". А "найголовніше", що в них був "прямий разючий меч, і завжди перед набігом вони думали, що ось за рахунок цього меча і буде їм відплата".

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