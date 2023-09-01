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рф поставила на боевое дежурство новый стратегический ракетный комплекс "Сармат": что известно

Киев • УНН

 • 951807 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Стратегический ракетный комплекс "Сармат", который россия выставила на дежурство, анонсировали еще в 2022 году, однако до испытательных пусков дошли только в апреле 2023. Отмечается, что ракета весит 200 тонн и может менять траекторию полета, а назвали ее в честь древних воинов, по словам одного из военных руководителей рф, потому что у них были мечи, пишет УНН со ссылкой на СМИ.

Детали

Новейший стратегический ракетный комплекс "Сармат" поставлен на боевое дежурство, сообщил гендиректор "роскосмоса" юрий борисов.

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минобороны рф утверждает, что "Сармат" - самая мощная ракета с самой большой в мире дальностью поражения целей: она способна поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета.

путин анонсировал, что первый "Сармат" встанет на боевое дежурство в конце 2022 года. Затем в феврале 2023-го российский диктатор снова объявил, что комплекс "с новой тяжелой ракетой" скоро будет готов к использованию.

Наконец 20 апреля 2022 года минобороны рф отчиталось о первом испытательном пуске МБР "Сармат" стационарного базирования с космодрома Плесецк. По данным ведомства, задача пуска якобы была "выполнена в полном объеме, подтверждены расчетные характеристики ракеты на всех этапах ее полета". Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне "кура" на полуострове Камчатка.

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Сообщалось, что серийно ракеты "Сармат" будут производить на заводе "красмаш" (красноярск, госкорпорация "роскосмос").

МБР РС-28 "Сармат" придет на смену стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") - это стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. Вроде бы она может менять траекторию полета, преодолевать любые системы ПВО и нести к цели более десяти боеголовок.

Один из военных руководителей рф рассказал, что "Сармат" получила такое название в честь "древних воинов, чье мастерство ведения боя наводило страх на соперников и внушало чувство неотвратимости возмездия". А "самое главное", что у них был "прямой разящий меч, и всегда перед набегом они думали, что вот за счет этого меча и будет им возмездие".

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