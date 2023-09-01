росія вивезла системи ППО з Курильських островів – Kyodo News

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Як пише японське видання, такий факт підвищує ймовірність того, що Москва перепрофілює зброю з Далекого Сходу для використання у війні проти Україна.

Ю Коїдзумі, викладач Токійського університету, провів аналіз на основі супутникових знімків островів Іторофу та Кунасірі.

Він також переконаний, що старі танки та артилерія, які раніше зберігалися на військовому об’єкті на Сахаліні, відправляються на передову в Україні.

Зокрема ракетні підрозділи, оснащені зенітно-ракетними комплексами С-300В4, були дислоковані в затоці Хітокаппу біля Ітурупу, відомій як затока Касатка в Росії, та поблизу центрального населеного пункту Кунашира Фурукамаппу, відомого в Росії як Південно-Курильськ.

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"Цілком можливо, що вони були перекинуті до західного регіону Росії неподалік кордону з Україною для підготовки до потенційного нападу", – сказав Куїдзумі.

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Експерт переконаний, що війська з Далекого Сходу також вирушать до України. Річ у тім, що елітна бригада морської піхоти, яка базується у Владивостоці, зазнала значних втрат у боях, а деякі жителі Ітурупу та Кунаширу загинули після мобілізації.

Нагадаємо, держдеп США погодив продаж Японії крилатих ракет та обладнання на 104 мільйони доларів.