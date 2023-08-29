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Держдеп США погодив продаж Японії крилатих ракет та обладнання на 104 мільйони доларів

Держдеп США погодив продаж Японії крилатих ракет та обладнання на 104 мільйони доларів

Київ • УНН

 • 563929 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. Державний департамент США схвалив можливий продаж урядові Японії ракет класу "повітря-земля" підвищеної дальності (JASSM-ER) та супутнього обладнання орієнтовною вартістю 104 мільйони доларів США. Про це йдеться на сайті Управління воєнного співробітництва міністерства оборони США, повідомляє УНН.

Деталі

Уряд Японії звернувся з проханням про закупівлю до п'ятдесяти ракет AGM-158B/B-2 Joint Air-to-Surface Standoff зі збільшеною дальністю (JASSM-ER). Також включено приймачі JASSM Anti-jam Global Positioning System (JAGR), навчальні ракети та ракетні контейнери; допоміжне та допоміжне обладнання для боєприпасів; запасні частини, витратні матеріали, приладдя та допомога в ремонті/поверненні; інтеграційна й тестова підтримка та обладнання; навчання та оснащення персоналу.

Також ідеться про постачання і підтримку секретного і несекретного програмного забезпечення; секретних і несекретних публікацій і технічної документації.

У заяві Японії вказані транспортне забезпечення; інженерно-технічні та логістичні послуги уряду США і підрядників; дослідження та опитування; та інші пов'язані з цим елементи матеріально-технічного забезпечення і підтримки програм.

Кошторисна загальна вартість становить 104 мільйони доларів.

Це придбання має покращити здатність Японії «протистояти поточним і майбутнім загрозам, забезпечивши здатність протистояти за допомогою сучасних ударних систем великої дальності, призначених для використання на винищувачах», включаючи F-15J.

Зазначається, що Японія не матиме жодних труднощів з прийняттям цих виробів і послуг на озброєння своїх збройних сил. Головним підрядником буде компанія американська Lockheed Martin. Цей продаж не матиме негативного впливу на обороноздатність США, зазначають у повідомленні.

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