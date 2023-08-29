Госдеп США согласовал продажу Японии крылатых ракет и оборудования на 104 миллиона долларов

Детали

Правительство Японии обратилось с просьбой о закупке до пятидесяти ракет AGM-158B/B-2 Joint Air-to-Surface Standoff с увеличенной дальностью (JASSM-ER). Также включены приемники JASSM Anti-jam Global Positioning System (JAGR), учебные ракеты и ракетные контейнеры; вспомогательное и вспомогательное оборудование для боеприпасов; запасные части, расходные материалы, принадлежности и помощь в ремонте/возврате; интеграционная и тестовая поддержка и оборудование; обучение и оснащение персонала.

Также речь идет о поставке и поддержке секретного и несекретного программного обеспечения; секретных и несекретных публикациях и технической документации.

В заявлении Японии указаны транспортное обеспечение; Инженерно-технические и логистические услуги правительства США и подрядчиков; исследования и опросы; и другие связанные с этим элементы материально-технического обеспечения и поддержки программ.

Сметная общая стоимость составляет 104 миллиона долларов.

Это приобретение должно улучшить способность Японии «противостоять текущим и будущим угрозам, обеспечив способность противостоять с помощью современных ударных систем большой дальности, предназначенных для использования на истребителях», включая F-15J.

Отмечается, что Япония не будет иметь никаких трудностей с принятием этих изделий и услуг на вооружение своих вооруженных сил. Главным подрядчиком будет компания американская Lockheed Martin. Эта продажа не окажет негативного влияния на обороноспособность США, отмечается в сообщении.

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