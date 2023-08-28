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Японія підняла винищувачі у відповідь на китайські дрони біля Тайваню

Японія підняла винищувачі у відповідь на китайські дрони біля Тайваню

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Міністерство оборони Японії у понеділок завило, що для спостереження за китайським військовим безпілотником, який пролетів поблизу Тайваню, у повітря був піднятий винищувач, повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Міністерство оборони Японії повідомило, що активувало винищувач для проведення спостереження за китайським військовим безпілотником BZK-005, який був помічений вранці між найзахіднішим японським островом Йонагуні та Тайванем.

За інформацією Міністерства, розвідувальний безпілотник прибув із Східно-Китайського моря на північ від Тайваню та рухався в напрямку каналу Баші, який розташований між південним узбережжям Тайваню та Філіппінами.

Нагадаємо

Раніше, 25 серпня, повідомлялось, що 13 китайських військових літаків зайшли у зону повітряної безпеки Тайваню та п'ять військово-морських кораблів Китаю зафіксували поблизу острова. 

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