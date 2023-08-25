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13 китайських літаків та 5 кораблів наблизилися до Тайваню

13 китайських літаків та 5 кораблів наблизилися до Тайваню

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. 13 китайських військових літаків зайшли у зону повітряної безпеки Тайваню та п'ять військово-морських кораблів Китаю зафіксували поблизу острова. Про це повідомляє Міністерство оборони Тайваню, передає УНН.

Деталі

За словами влади Тайваню, кораблі патрулювали в бойовій готовності.

Станом на ранок було помічено 22 китайських літаки — винищувачі, бомбардувальники, безпілотники та літаки спостереження, і 13 з них увійшли в зону реагування Тайваню, повідомило міністерство оборони, не надавши додаткових подробиць.

Нещодавно Китай провів навчання навколо Тайваню, що було розцінено як гнівну відповідь після того, як цього місяця віце-президент Тайваню Вільям Лай був з візитом у Сполучених Штатах. Китай вважає демократично керований Тайвань частиною своєї території.

Китай не оголошував про нові навчання, але часто проводить місії в районі навколо острова без попереднього повідомлення.

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14 PLA aircraft and 5 PLAN vessels around Taiwan were detected by 6 a.m.(UTC+8) today. R.O.C. Armed Forces have monitored the situation and tasked CAP aircraft, Navy vessels, and land-based missile systems to respond these activities. pic.twitter.com/qDzfzOnOmT

— Ministry of National Defense, R.O.C. (@MoNDefense) August 25, 2023

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