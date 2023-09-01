россия вывезла системы ПВО с Курильских островов - Kyodo News

Детали

Как пишет японское издание, такой факт повышает вероятность того, что Москва перепрофилирует оружие с Дальнего Востока для использования в войне против Украины.

Ю Коидзуми, преподаватель Токийского университета, провел анализ на основе спутниковых снимков островов Иторофу и Кунасири.

Он также убежден, что старые танки и артиллерия, которые ранее хранились на военном объекте на Сахалине, отправляются на передовую в Украину.

В частности ракетные подразделения, оснащенные зенитно-ракетными комплексами С-300В4, были дислоцированы в заливе Хитокаппу у Итурупа, известной как залив Касатка в России, и вблизи центрального населенного пункта Кунашира Фурукамаппу, известного в России как Южно-Курильск.

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"Вполне возможно, что они были переброшены в западный регион России недалеко от границы с Украиной для подготовки к потенциальному нападению", – сказал Куидзуми.

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Эксперт убежден, что войска с Дальнего Востока также отправятся в Украину. Дело в том, что элитная бригада морской пехоты, которая базируется во Владивостоке, понесла значительные потери в боях, а некоторые жители Итурупа и Кунашира погибли после мобилизации.

Напомним, госдеп США согласовал продажу Японии крылатых ракет и оборудования на 104 миллиона долларов.