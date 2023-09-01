Україна отримає першу партію танків Abrams у середині вересня – Politico
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Перші десять із обіцяних 31 танків Abrams Україна отримає у середині вересня. Про це пише Politico з посиланням на власні джерела, передає УНН.
Деталі
За інформацією, західні офіційні особи сподіваються, що прибуття танків дасть Україні перевагу на полі бою, щоб прорвати російську оборону під час контрнаступу.
Цитата
«Десять 70-тонних танків перебувають у Німеччині на завершальному ремонті, сказав представник міністерства оборони. Після цього їх відправлять в Україну», — йдеться у повідомленні.
Окрім того, була заява, що США зобов'язуються прискорити поставку 31 танка в Україну.
Доповнення
Така новина з’явилася після того, як офіційні особи США та України заявили, що Україна вперше пробила основну лінію оборони Росії на південному сході країни. Це породило надію, що Україна зможе почати відвойовувати значну територію.
Американські офіційні особи сподіваються, що танки Abrams допоможуть Україні отримати перевагу українським військам.
Довідково
Танки Abrams є частиною із приблизно 300 танків, які обіцяли західні союзники, включаючи танки Leopard 2 з Іспанії та Німеччини, танки Challenger з Великої Британії та легкі танки Leclerc з Франції.
Близько 200 українців пройшли практику на навчальних танках Abrams на полігонах армії США в Німеччині. Нещодавно солдати завершили один із останніх етапів програми — загальновійськові навчання батальйону «сила-на-силу» на полігоні Хоенфельс.
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