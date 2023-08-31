Обстановка на фронті, наступ та посилення ППО: Залужний провів розмову з генералом Міллі

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“Під час розмови поінформував генерала Міллі щодо оперативної обстановки на фронті та розповів про перебіг нашої наступальної операції. Окремо зупинилися на постачанні озброєння та боєприпасів. Посилення нашої протиповітряної оборони - ще одне важливе питання, яке також змістовно обговорили”,- повідомив Залужний.

Доповнення

Головнокомандувач також подякував за черговий пакет допомоги та за роботу союзників України щодо надання їй винищувачів F-16.

Нагадаємо

США 29 серпня оголосили про новий пакет військової допомоги для України, який включає боєприпаси для HIMARS, засоби розмінування, Javelin і не тільки.