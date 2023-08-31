Обстановка на фронті, наступ та посилення ППО: Залужний провів розмову з генералом Міллі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Головнокомандувач Збройних Сил України, генерал Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США, генералом Марком Міллі. Йшлося про перебіг контрнаступальної операції, також співрозмовники обговорили постачання озброєння та посилення українського ППО, передає УНН з посиланням на повідомлення Головнокомандувача.
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“Під час розмови поінформував генерала Міллі щодо оперативної обстановки на фронті та розповів про перебіг нашої наступальної операції. Окремо зупинилися на постачанні озброєння та боєприпасів. Посилення нашої протиповітряної оборони - ще одне важливе питання, яке також змістовно обговорили”,- повідомив Залужний.
Доповнення
Головнокомандувач також подякував за черговий пакет допомоги та за роботу союзників України щодо надання їй винищувачів F-16.
Нагадаємо
США 29 серпня оголосили про новий пакет військової допомоги для України, який включає боєприпаси для HIMARS, засоби розмінування, Javelin і не тільки.