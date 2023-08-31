Обстановка на фронте, наступление и усиление ПВО: Залужный провел разговор с генералом Милли
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, генерал Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США, генералом Марком Милли. Речь шла о ходе контрнаступательной операции, также собеседники обсудили поставки вооружения и усиление украинского ПВО, передает УНН со ссылкой на сообщение Главнокомандующего.
Цитата
“Во время разговора проинформировал генерала Милли об оперативной обстановке на фронте и рассказал о ходе нашей наступательной операции. Отдельно остановились на поставках вооружения и боеприпасов. Усиление нашей противовоздушной обороны - еще один важный вопрос, который также содержательно обсудили”, - сообщил Залужный.
Дополнение
Главнокомандующий также поблагодарил за очередной пакет помощи и за работу союзников Украины по предоставлению ей истребителей F-16.
Напомним
США 29 августа объявили о новом пакете военной помощи для Украины, который включает боеприпасы для HIMARS, средства разминирования, Javelin и не только.