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Боєприпаси для HIMARS, засоби розмінування та Javelin: США оголосили про новий пакет допомоги Україні

Київ • УНН

 • 2174646 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. США оголосили про новий пакет військової допомоги для України, який включає боєприпаси для HIMARS, засоби розмінування, Javelin і не тільки, передає УНН із посиланням на Держдеп США.

Цитата

"Сьогодні ми оголошуємо наступний пакет військової допомоги для допомоги Україні, яка захищає свою територію та захищає свій народ. Цей пакет містить важливі можливості для допомоги Україні на полі бою. Він включає в себе ракети AIM-9M для протиповітряної оборони, боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем, 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси, обладнання для розмінування, Javelin та інші протитанкові системи та ракети, понад 3 мільйони боєприпасів до стрілецької зброї, машини швидкої допомоги, підривні боєприпаси для ліквідації перешкод, а також запасні частини, послуги, навчання та транспортування", - йдеться у повідомленні Держдепу.

Додамо

Цей пакет озброєнь і техніки оцінюється в 250 мільйонів доларів.

У Держдепі нагадали, щодня росія продовжує вести жорстоку загарбницьку війну, яка призвела до загибелі багатьох мирних жителів України та переміщення мільйонів людей. Їхні напади на українські порти та зернову інфраструктуру спричинили нестабільність цін на продовольчих і зернових ринках і погіршили голод і глобальну відсутність продовольчої безпеки в усьому світі.

"росія почала цю війну і може закінчити її будь-коли, вивівши свої війська з України та припинивши свої жорстокі атаки. Поки це не станеться, Сполучені Штати, наші союзники та партнери будуть об’єднані з Україною стільки, скільки буде потрібно", - резюмували у Держдепі.

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