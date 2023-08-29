Боеприпасы для HIMARS, средства разминирования и Javelin: США объявили о новом пакете помощи Украине

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"Сегодня мы объявляем следующий пакет военной помощи для помощи Украине, которая защищает свою территорию и защищает свой народ. Этот пакет содержит важные возможности для помощи Украине на поле боя. Он включает в себя ракеты AIM-9M для противовоздушной обороны, боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, оборудование для разминирования, Javelin и другие противотанковые системы и ракеты, более 3 миллионов боеприпасов к стрелковому оружию, машины скорой помощи, взрывные боеприпасы для ликвидации помех, а также запасные части, услуги, обучение и транспортировку", - говорится в сообщении Госдепа.

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Этот пакет вооружений и техники оценивается в 250 миллионов долларов.

В Госдепе напомнили, что ежедневно россия продолжает вести жестокую захватническую войну, которая привела к гибели многих мирных жителей Украины и перемещению миллионов людей. Их нападения на украинские порты и зерновую инфраструктуру повлекли за собой нестабильность цен на продовольственных и зерновых рынках и ухудшили голод и глобальное отсутствие продовольственной безопасности во всем мире.

"россия начала эту войну и может закончить ее в любое время, выведя свои войска из Украины и прекратив свои жестокие атаки. Пока это не произойдет, Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры будут объединены с Украиной столько, сколько потребуется", - резюмировали в Госдепе.