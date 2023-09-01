Украина получит первую партию танков Abrams в середине сентября - Politico

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. Первые десять из обещанных 31 танков Abrams Украина получит в середине сентября. Об этом пишет Politico со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

Детали

По информации, западные официальные лица надеются, что прибытие танков даст Украине преимущество на поле боя, чтобы прорвать российскую оборону во время контрнаступления.

Цитата

«Десять 70-тонных танков находятся в Германии на завершающем ремонте, сказал представитель министерства обороны. После этого их отправят в Украину», — говорится в сообщении.

Кроме того, было заявление, что США обязуются ускорить поставку 31 танка в Украину.

Дополнение

Такая новость появилась после того, как официальные лица США и Украины заявили, что Украина впервые пробила основную линию обороны России на юго-востоке страны. Это породило надежду, что Украина сможет начать отвоевывать значительную территорию.

Американские официальные лица надеются, что танки Abrams помогут Украине получить преимущество украинским войскам.

Справочно

Танки Abrams являются частью из примерно 300 танков, которые обещали западные союзники, включая танки Leopard 2 из Испании и Германии, танки Challenger из Великобритании и легкие танки Leclerc из Франции.

Около 200 украинцев прошли практику на учебных танках Abrams на полигонах армии США в Германии. Недавно солдаты завершили один из последних этапов программы — общевойсковые учения батальона «сила-на-силу» на полигоне Хоэнфельс.

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