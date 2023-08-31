Атаки БпЛА в ніч з 29 на 30 серпня: рф тепер змушена збільшити кількість ППО - британська розвідка

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В ніч з 29 на 30 серпня 2023 року росія зазнала до п'яти окремих ударів БпЛА (OWA-UAV). Це найбільша атака на росію з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

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Вибухи зафіксовані в москві, брянську та рязані, а також на авіабазі псков поблизу кордону з Естонією. Ймовірно, в результаті атаки на псков було пошкоджено кілька російських військово-транспортних літаків. Впродовж серпня 2023 року рф зазнала 25 окремих атак безпілотників, майже напевно здійснених OWA-БПЛА, пишуть аналітики.

На їх думку, багато з цих БпЛА досягли своїх цілей, що, ймовірно, означає, що російська ППО має труднощі з їх виявленням і знищенням. росія, ймовірно, переосмислює свою позицію протиповітряної оборони у напрямку між Україною та москвою, щоб краще протистояти цим нападам.

Попередні удари по російських військових авіабазах призвели до розосередження російських літаків по всій території росії. Однак нещодавні удари по сольцях і пскову продемонстрували, що БпЛА мають значний радіус дії, що ускладнює подальше розосередження.

Цілком імовірно, що кремлю доведеться розглянути питання про додавання додаткових систем протиповітряної

оборони на аеродроми, які, на її думку, знаходяться під загрозою атак БпЛА, вважають аналітики.

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