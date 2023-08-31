Атаки БпЛА в ночь с 29 на 30 августа: рф теперь вынуждена увеличить количество ПВО - британская разведка

Детали

В ночь с 29 на 30 августа 2023 года россия подверглась до пяти отдельных ударам БпЛА (OWA-UAV). Это самая большая атака на россию с начала полномасштабного вторжения в Украину.

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Взрывы зафиксированы в москве, брянске и рязани, а также на авиабазе псков вблизи границы с Эстонией. Вероятно, в результате атаки на псков было повреждено несколько российских военно-транспортных самолетов. В течение августа 2023 года рф подверглась 25 отдельным атакам беспилотников, почти наверняка совершенных OWA-БПЛА, пишут аналитики.

По их мнению, многие из этих БпЛА достигли своих целей, что, вероятно, означает, что российская ПВО испытывает трудности с их обнаружением и уничтожением. россия, вероятно, переосмысливает свою позицию противовоздушной обороны в направлении между Украиной и москвой, чтобы лучше противостоять этим нападениям.

Предыдущие удары по российским военным авиабазам привели к рассредоточению российских самолетов по всей территории россии. Однако недавние удары по сольцам и пскову продемонстрировали, что БпЛА имеют значительный радиус действия, что затрудняет дальнейшее рассредоточение.

Вполне вероятно, что кремлю придется рассмотреть вопрос о добавлении дополнительных систем противовоздушной

обороны на аэродромы, которые, по его мнению, находятся под угрозой атак БпЛА, считают аналитики.

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