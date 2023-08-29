Аеропорт у Пскові атакували безпілотники, пошкоджені чотири літаки Іл-76

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«Міноборони в Псковському аеропорту відбиває атаку безпілотників. З початку інциденту особисто перебуваю на місці. За попередньою інформацією, жертв немає. Масштаб руйнувань уточнюється», - написав губернатор Венедиктів.

Нагадаємо, очевидці повідомляли, що о 23.40 на аеродромі у Пскові прогриміви звуки вибухів і розпочалася пожежа. Також жителі Пскова писали, що з аеропорту чути звуки, схожі на автоматні черги. За попередніми даними, Псков атакували близько 20 БПЛА, які росіяни намагалися збити зі стрілецької зброї.

У Пскові за попередніми даними базується 334 військово-транспортний Берлінський червонопрапорний авіаційний полк.

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