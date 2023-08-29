У Пскові в районі аеропорту вибухи і звуки автоматної черги — очевидці

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Жителі Пскова повідомляють, що з аеропорту чути звуки, схожі на автоматні черги. Що саме там відбувається, невідомо.

За попередніми даними, Псков атакували близько 10 БПЛА, які росіяни намагалися збити зі стрілецької зброї. Зараз до місця події прямують екстрені служби.

Також повідомляється, що там базується 334 військово-транспортний Берлінський червонопрапорний авіаційний полк.

Місцеві паблики пишуть, що пошкодження під час атаки на аеропорт у Пскові отримали 2 літаки. Характер ушкоджень уточнюється. При цьому наліт безпілотників продовжується. Працює ППО.

Офіційних даних про подію поки що немає.

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