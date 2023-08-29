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В Пскове в районе аэропорта взрывы и звуки автоматной черги — очевидцы

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КИЕВ. 30 августа. УНН. В российском городе Псков прогремели мощные взрывы, начался пожар. Об этом сообщают местные паблики с ссылкой на очевидцев, пишет УНН. По предварительным данным, аэропорт атаковали беспилотники.

Подробности

Жители Пскова сообщают, что из аэропорта слышны звуки, похожие на автоматные очереди. Что именно там происходит, неизвестно.

По предварительным данным, Псков атаковали около 10 БПЛА, которые пытались сбить из стрелкового оружия. Сейчас к месту случившегося стягиваются экстренные службы.

Также сообщается, что там базируется 334-й военно-транспортный Берлинский краснознамённый авиационный полк.

Местные паблики пишут, что повреждения во время атаки на аэропорт в Пскове получили 2 самолета. Характер повреждений уточняется. При этом налет беспилотников продолжается. Работает ПВО. 

Официальных данных о происшествии пока нет.

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