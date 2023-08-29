Аэропорт в Пскове атаковали беспилотники, повреждены четыре самолета Ил-76
Киев • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Минобороны в Псковском аэропорту отражает атаку беспилотников. Об этом сообщил губернатор Псковской области рф Михаил Венедиктов. Экстренные службы сообщили, что четыре самолета Ил-76 повреждены в Пскове после атаки беспилотников на военном аэродроме, передает УНН.
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«Минобороны в Псковском аэропорту отражает атаку беспилотников. С начала инцидента лично нахожусь на месте. По предварительной информации, жертв нет. Масштаб разрушений уточняется», — написал губернатор Венедиктов.
Напомним, очевидцы сообщали, что в 23.40 на аэродроме в Пскове прогремели звуки взрывов и начался пожар. Также жители Пскова писали, что из аэропорта слышны звуки, похожие на автоматные очереди. По предварительным данным, Псков атаковали около 20 БПЛА, которые россияне пытались сбить из стрелкового оружия.
В Пскове по предварительным данным базируется 334 военно-транспортного Берлинского краснознаменного авиационного полка.
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