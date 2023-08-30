У міноборони рф заявили про збиття безпілотників у Брянській та Орловській областях

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«Черговими засобами ППО три українські безпілотні літальні апарати збиті над територією Брянської області та ще один БПЛА над територією Орлівської області», — йдеться у повідомленні.

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Місцеві пабліки пишуть, що одне із найбільших підприємств мікроелектроніки в РФ атаковано. Над Брянськом принаймні один із безпілотників упав на завод «Кремній ЕЛ». Попередньо є руйнування, на місці працюють швидка та МНС.

Нагадаємо

Уночі 30 серпня очевидці повідомляли про звуки вибухів у Брянській області та звуки, схожі на роботу ППО.

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