У міноборони рф заявили про збиття безпілотників у Брянській та Орловській областях
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Уночі Росію атакували безпілотники, три з них буцімто знищили над Брянською областю, а ще один — над Орловською областю. Росія звинуватила у нападі Україну. Про це повідомили у міністерстві оборони рф, передає УНН.
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«Черговими засобами ППО три українські безпілотні літальні апарати збиті над територією Брянської області та ще один БПЛА над територією Орлівської області», — йдеться у повідомленні.
Деталі
Місцеві пабліки пишуть, що одне із найбільших підприємств мікроелектроніки в РФ атаковано. Над Брянськом принаймні один із безпілотників упав на завод «Кремній ЕЛ». Попередньо є руйнування, на місці працюють швидка та МНС.
Нагадаємо
Уночі 30 серпня очевидці повідомляли про звуки вибухів у Брянській області та звуки, схожі на роботу ППО.
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