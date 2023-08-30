У Брянську й Тулі вибухи, у Внуково закрили повітряний простір – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Жителі Брянська та Тули повідомляють про звуки вибухів над містами. За попередніми даними, спрацювала система ППО, повідомляють росЗМІ, передає УНН.
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Також у Тульській області та частиною Московської області введено режим "Килим".
Режим "Килим" оголошують, якщо в небі помічені небажані літальні об'єкти.
За даними авіаслужби Росії, закрито повітряний простір над Московським аеропортом Внуково.