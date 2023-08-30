В минобороны рф заявили о сбитии беспилотников в Брянской и Орловской областях
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Ночью Россию атаковали беспилотники, три из них якобы уничтожили над Брянской областью, а еще один над Орловской областью. Россия обвинила в нападении на Украину. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ, передает УНН.
Цитата
«Очередными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата сбиты над территорией Брянской области и еще один БПЛА над территорией Орловской области», — говорится в сообщении.
Детали
Местные паблики пишут, что одно из крупнейших предприятий микроэлектроники в РФ атаковано. Над Брянском по крайней мере один из беспилотников упал на завод «Кремний ЭЛ». Предварительно есть разрушения, на месте работают скорая и МЧС.
Напомним
Ночью 30 августа очевидцы сообщали о звуках взрывов в Брянской области и о звуках, похожих на работу ПВО.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аэропорт в Пскове атаковали беспилотники, повреждены четыре самолета Ил-76