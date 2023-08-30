В минобороны рф заявили о сбитии беспилотников в Брянской и Орловской областях

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«Очередными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата сбиты над территорией Брянской области и еще один БПЛА над территорией Орловской области», — говорится в сообщении.

Детали

Местные паблики пишут, что одно из крупнейших предприятий микроэлектроники в РФ атаковано. Над Брянском по крайней мере один из беспилотников упал на завод «Кремний ЭЛ». Предварительно есть разрушения, на месте работают скорая и МЧС.

Напомним

Ночью 30 августа очевидцы сообщали о звуках взрывов в Брянской области и о звуках, похожих на работу ПВО.

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