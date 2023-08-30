Атака БпЛА по аеродрому у пскові - Подоляк розповів висновки
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в своєму Х (колишній Twitter) зазначив, що із подій сьогоднішньої ночі у пскові слідують кілька висновків і всі вони важливі, передає УНН.
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Радник глави Офісу президента в дописі зауважив, що висновки з того, що відбувалось у пскові важливі. По-перше, це свідчить, на його думку, про те, що війна все більше переміщується на територію росії, і її неможливо зупинити.
"Це наслідок втраченої фронтової складової (росія вже давно воює лише числом і лише в обороні, попри всі пропагандистські міфи) та відсутності реальних систем управління силами в регіонах (в т.ч. ППО)", - написав Подоляк.
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По-друге, зауважив він, заклики уникати будь-яких ударів по законній території рф виглядають дивно і все одно продовжують заохочувати рф до продовження агресії.
"Тим не менш, Україна суворо дотримується зобов'язання не використовувати зброю своїх партнерів для нанесення ударів по російській території і діє виключно в рамках принципів оборонної війни", - йдеться в дописі радника Офісу глави держави.
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По-третє, на його думку, путін - це абсолютно непридатний для переговорів суб'єкт. "Історія" з демонстративним вбивством пригожина показує, що путін не буде дотримуватися жодних домовленостей, не хоче жодних домовленостей і націлений виключно на ескалацію, збільшення масштабів вбивств і руйнувань.
"Отже, поки путін залишається президентом, війна триватиме. Затягуючи росію все глибше і глибше в безодню хаосу", - додав Подоляк.
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