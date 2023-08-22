Глава МЗС Німеччини заявила, що атаки "українських" БпЛА на москву - законні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на спільній пресконференції з головою естонського відомства Маргусом Цахкна заявила, що атаки, нібито українських, безпілотників на столицю росії - є законними, інформує УНН з посиланням на Tagesschau.
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“Німеччина та Естонія вважають законними тепер уже регулярні, нібито українські, атаки безпілотників на москву. росія напала на Україну, а Україна захищається в рамках міжнародного права", - заявила Анналена Бербок.
Також вона додала, що росія несе відповідальність за все, що відбувається в Україні.
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Сьогодні, 22 серпня, у московському районі строгіно пролунали вибухи. Місцеві мешканці повідомляють, що після вибуху в небі здіймається дим.
Також вибухи було чути у підмосковному місті красногорськ, від яких повилітали вікна. За попередньою інформацією, сили ППО нібито збили невідомий дрон.
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